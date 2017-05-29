Сель разрушил часть соединяющей Таджикистан и Кыргызстан дороги

29 мая 2017, 9:23 Комментарии

В Ляхшском районе (бывший Джергетал) в результате схода селей разрушена часть соединяющей Таджикистан и Кыргызстан дороги.

Стихийное бедствие произошло утром 28 мая на территории села Сугат. Как сообщил местный житель, в воскресенье примерно полкилометра международной дороги, соединяющей Таджикистан и Кыргызстан, оставалось под водой, движение транспорта было приостановлено.

Дежурный сотрудник Комитета по чрезвычайной ситуации и гражданской обороне Таджикистана подтвердил, что в сельском сообществе Сурхоб Ляхшского района сошел сель. По его словам, разрушено всего 10-15 метров дороги. "Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, размер нанесенного ущерба уточняется. На месте работают спасатели, нет поводов для серьезного беспокойства", - сказал он.

Ранее три семьи из сельского сообщества Алга Ляхшского района после серии землетрясений, перебрались в соседний Кыргызстан, где намерены остаться жить. Их дома пострадали в результате землетрясений и стали непригодны для жилья.