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Новости Кыргызстана

В Боомском ущелье временно перекроют дорогуВ Боомском ущелье временно перекроют дорогу

Сель разрушил часть соединяющей Таджикистан и Кыргызстан дороги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360596_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428589-ru.html

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29 мая 2017, 9:23       Комментарии

В Ляхшском районе (бывший Джергетал) в результате схода селей разрушена часть соединяющей Таджикистан и Кыргызстан дороги.
Стихийное бедствие произошло утром 28 мая на территории села Сугат. Как сообщил местный житель, в воскресенье примерно полкилометра международной дороги, соединяющей Таджикистан и Кыргызстан, оставалось под водой, движение транспорта было приостановлено.
Дежурный сотрудник Комитета по чрезвычайной ситуации и гражданской обороне Таджикистана подтвердил, что в сельском сообществе Сурхоб Ляхшского района сошел сель. По его словам, разрушено всего 10-15 метров дороги. "Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, размер нанесенного ущерба уточняется. На месте работают спасатели, нет поводов для серьезного беспокойства", - сказал он.
Ранее три семьи из сельского сообщества Алга Ляхшского района после серии землетрясений, перебрались в соседний Кыргызстан, где намерены остаться жить. Их дома пострадали в результате землетрясений и стали непригодны для жилья.

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