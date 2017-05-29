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Новости Кыргызстана

В Боомском ущелье временно перекроют дорогуВ Боомском ущелье временно перекроют дорогу

Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии в Гонконге

Источник:
http://kabar.kg/news/dziudoist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428588-ru.html

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29 мая 2017, 9:23       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана Владимир Золоев и Юрий Краковецкий завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии по дзюдо среди мужчин и женщин в Гонконге. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.
В.Золоев выступал в состязаниях весовой категории до 81 кг. В поединке за бронзовую медаль представитель Кыргызстана был сильнее борца из Монголии Дагвасурена Нямсурена и занял итоговое 3 место.
Член сборной Кыргызстана по дзюдо Юрий Краковецкий выступал 27 мая в состязаниях в весовой категории свыше 100 кг. В схватке за бронзу он встретился с дзюдоистом из Казахстана Еламаном Ергалиевым и вышел победителем, став третьим.
Данная медаль стала для Ю.Краковецкого четвертой на чемпионатах Азии.

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