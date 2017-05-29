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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Свято-Воскресенский собор в Бишкеке (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428585-ru.html

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Патриарх Кирилл: В КР православные люди не чувствуют себя ущемленными

29 мая 2017, 8:44       Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 мая, в неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке и божественную литургию в новоосвященном храме. Как сообщили в епархии Кыргызстана, перед началом богослужения у входа в собор предстоятеля русской православной церкви встречали епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, директор Госкомиссии по делам религий КР Зайырбек Эргешов, посол РФ в КР Андрей Крутько.
По прибытии в собор Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам преподобноисповедника Ираклия Иссык-Кульского.
За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временный управляющий Патриаршим благочинием приходов русской православной церкви в Туркменистане; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель административного секретариата Московской патриархии; епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим; епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил; протоиерей Валентин Никонов, духовник Бишкекской епархии, клирик Воскресенского кафедрального собора Бишкека; протоиерей Алексий Зайцев, клирик собора святого равноапостольного великого князя Владимира Бишкека; священник Димитрий Сафонов, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям; протоиерей Андрей Марущак, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Москвы; духовенство Бишкекской епархии.
Для приходов епархии предстоятель русской церкви передал экземпляры издания Нового Завета на церковнославянском языке, которое можно использовать при совершении богослужений.
Фото: священник Игорь Палкин, О.Варов.

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