Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Боомском ущелье будут продолжены работы по принудительному спуску камнейВ Боомском ущелье будут продолжены работы по принудительному спуску камнейPositiff: 17-летний школьник из Кыргызстана, пропавший в феврале, нашелся в КазахстанеPositiff: 17-летний школьник из Кыргызстана, пропавший в феврале, нашелся в Казахстане

В Японии создали систему предупреждения о попадании в зону турбулентности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360590_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428584-ru.html

Похожие новости

Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по улучшению системы управления твердыми отходами в г.Ош

В Оше улучшат систему управления твердыми бытовыми отходами

Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по реабилитация системы водоснабжения в Чолпон-Ате

Чолпон-Ата получит грант на реабилитацию системы водоснабжения

ЕБРР профинансирует реабилитацию систем водоснабжения в Оше

29 мая 2017, 8:09       Комментарии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало систему, предупреждающую о попадании самолёта в зону турбулентности. Об этом пишет RT со ссылкой на The Mainichi и агентство Kyodo.
Сообщается, что в основе системы лежит применение лазерных лучей для обнаружения в воздухе мелких невидимых частичек. Это позволит распознавать турбулентные потоки не только в дождевых облаках, но и при хороших погодных условиях, что отличает разработку от обычных авиационных радаров.
Благодаря данной системе, экипаж будет знать о попадании самолёта в зону турбулентности примерно за 70 секунд. Как отмечает издание, этого времени вполне достаточно, чтобы принять необходимые меры предосторожности.
К настоящему времени японские специалисты провели 19 тестовых испытаний устройства на высотах от 600 м до 12 км.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум