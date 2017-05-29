В Японии создали систему предупреждения о попадании в зону турбулентности

29 мая 2017, 8:09 Комментарии
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало систему, предупреждающую о попадании самолёта в зону турбулентности. Об этом пишет RT со ссылкой на The Mainichi и агентство Kyodo.
Сообщается, что в основе системы лежит применение лазерных лучей для обнаружения в воздухе мелких невидимых частичек. Это позволит распознавать турбулентные потоки не только в дождевых облаках, но и при хороших погодных условиях, что отличает разработку от обычных авиационных радаров.
Благодаря данной системе, экипаж будет знать о попадании самолёта в зону турбулентности примерно за 70 секунд. Как отмечает издание, этого времени вполне достаточно, чтобы принять необходимые меры предосторожности.
К настоящему времени японские специалисты провели 19 тестовых испытаний устройства на высотах от 600 м до 12 км.