Positiff: 17-летний школьник из Кыргызстана, пропавший в феврале, нашелся в Казахстане

29 мая 2017, 8:00 Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Пропавшего 3 месяца назад 17-летнего жителя Кадамжайского района Баткенской области Куттугали П. обнаружили в Казахстане. По словам его отца, юноша вышел из дома 18 февраля и не вернулся. "Сын позвонил мне 1 мая и сказал, что он пасет домашний скот на жайлоо Кум в Казахстане. По телефону он сказал мне, что милиционеры могут подслушать наш разговор и просил меня забрать его. Я сказал сыну: "Скажи тем, кто тебя держит, что отец все знает. Он ничего не скажет милиционерам, просто заберет". Видимо они, опасаясь мнения общественности, 22 мая привезли сына из Казахстана. Сейчас сын проходит лечение в Кадамжайской территориальной больнице", - рассказал мужчина.

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Кыргызстанка Айсулуу Абдыбакасова участвует в международном конкурсе красоты "Мисс СНГ 2017", который проходит в Армении с 25 мая по 8 июня. Всего в конкурсе принимают участие 24 представительницы из 13 стран. "Я попала на конкурс через кастинг, как мне сказали организаторы, заявок с Кыргызстана было много. Но так как у меня большой опыт участия в международных конкурсах красоты, они одобрили мою кандидатуру", - поделилась Айсулуу.

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В Национальном банке Кыргызстана подумывают о создании собственной цифровой валюты. "В данным момент мы находимся на стадии изучения. И не только мы. Центральные банки Китая и России думают о возможности выпуска. На сегодняшний день Нацбанк уже эмитирует электронные банки, коммерческие банки получают деньги, но это не в чистом виде цифровая валюта", - пояснил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

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В Бухаре будет создана туристская зона "Кадимий Бухоро", которая включит в себя современные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры. Финансированием данного проекта займется Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, который также обеспечит организацию схемы финансирования проекта.

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В городе Майлуу-Суу Жалал-Абадской области 26 мая началось строительство дороги Кара-Жыгач-Сары-Бээ. По данным МЧС, для работ привлечены 2 самосвала, 2 экскаватора и бульдозер. Ранее жители территориального управления Сары-Бээ передвигались по горной тропинке. Они в шутку прозвали этот участок дороги "Өмүр жолу" ("Дорога жизни").