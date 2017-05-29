Negatiff: В ДТП недалеко от Таш-Кумыра погиб человек

29 мая 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Недалеко от города Таш-Кумыра Жалал-Абадской области автомобиль слетел с дороги, в результате чего погиб один человек: водитель кроссовера "Honda СR-V" не справился с управлением на участке дороги Таш-Кумыр-Тегене и слетел с трассы, остановившись в нескольких метрах от реки Кара-Суу. Всего в автомобиле находились три человека, двое из которых были госпитализированы в Таш-Кумырскую больницу.

____________

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу уступила Пакистану в стартовом матче отборочного раунда чемпионата мира - 2018 в зоне "Центральная Азия". Поединок прошел 26 мая в Бишкеке на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром". Итоговый счет - 3:2 в пользу сборной Пакистана.

____________

В городе Бишкеке вдоль по улице Исанова на отрезке от ул.Токтогула до ул.Киевской был разрушен тротуар, который сделали только в 2016 году. Как сообщила читатель "Репортер" АКИpress, на двух отрезках тротуара вырыли крупные ямы и просто засыпали их песком.

____________

На город Алматы (Казахстан) 28 мая обрушились град и сильный ливень. Жители города сразу отреагировали на непогоду в социальных сетях, выкладывая фото и видео. Ранее синоптики сообщали, что на юге, юго-востоке и востоке страны ожидались кратковременные дожди с грозами, преимущественно в горных и предгорных районах.

____________

В Москве 20-летняя кыргызстанка инсценировала свое похищение и требовала у родных выкуп в размере 1 миллиона рублей. Как сообщил представитель МВД Кыргызстана в столице России, во время проверки информации о том, что четверо кыргызов похитили молодую К.К.А и насильно удерживали ее в одной из квартир Москвы, было установлено, что неизвестные 26 мая позвонили родной сестре "похищенной", которая проживает в Чите. Во время телефонного звонка они потребовали перевести на карточку "Сбербанка" выкуп в размере 1 млн рублей, а в противном случае угрожали убить К.К.А. и продать ее на органы. 27 мая было установлено местонахождение 20-летней девушки. Как выяснилось, она инсценировала собственное похищение.