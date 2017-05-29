Выборы в Джалал-Абаде и еще 7 городах — предварительные итоги

29 мая 2017, 1:06 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана подвела предварительные итоги выборов депутатов в местные кенеши.

В воскресенье прошли досрочные выборы в 20 кенешах, в 21 - очередные. Досрочные прошли в городах Айдаркен, Кадамджай, Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Кара-Балта и Кемин. Предыдущие составы этих горкенешей не смогли выбрать глав местного самоуправления, и по предложению ЦИК президент распустил их, назначив досрочные выборы.

Предварительные итоги выборов депутатов восьми горкенешей:

Ноокат (21 мандат), количество проголосовавших -1525 <ul> <li>СДПК - 12 мандатов (53,6 процента проголосовавших)</li> <li>"Элдик-Народная" - 4 мандата (17,96 процента)</li> <li>"Республика"- 3 мандата (11,11 процента)</li> <li>"Замандаш" - 2 мандата (8,96 процента)</li> </ul> Кок-Джангак (21 мандат), количество проголосовавших - 1289 <ul> <li>СДПК - 11 мандатов (52,6 процента)</li> <li>Партия коммунистов Кыргызстана - 8 мандатов (38,25 процента)</li> <li>"Онугуу -Прогресс " - 2 мандата (7,37 процента)</li> </ul> Кемин (21 мандат), количество проголосовавших - 3460 <ul> <li>СДПК - 8 мандатов (32,75 процента)</li> <li>"Республика"- 5 мандатов (24,05 процента)</li> <li> "Патриот-Ынтымагы" - 3 мандата (15,26 процента)</li> <li>"Кыргызстан" - 3 мандата (11.11 процента)</li> <li>"Баба-Дыйкан" - 2 мандата (7,98 процента)</li> </ul> Кара-Балта (31 мандат), количество проголосовавших - 14134 <ul> <li>СДПК - 7 мандатов (19,84 процента)</li> <li>"Эл Аман" - 5 мандатов (14,39)</li> <li>"Республика" - 4 мандата (11,89 процента)</li> <li>"Ак-Шумкар" - 4 мандата (10,35 процента)</li> <li>"Элдик-Народная" - 4 мандата (9,43 процента)</li> <li>"Кыргызстан" - 3 мандата (7,29 процента)</li> </ul> Джалал-Абад (31 мандат), количество проголосовавших - 24070 <ul> <li>"Онугуу -Прогресс " - 9 мандатов (26,15 процента)</li> <li>СДПК - 8 мандатов (23,32 процента)</li> <li>"Ата-Журт"- 4 мандата (13,57 процента)</li> <li>"Мекеним Кыргызстан" - 4 мандата (13,55 процента)</li> <li>"Кыргызстан" - 3 мандата (10,29 процента)</li> <li>"Республика" - 3 мандата (9,38 процента)</li> </ul> Кадамджай (21 мандат), количество проголосовавших - 2906 <ul> <li>"Мекеним Кыргызстан" - 5 мандатов (24,71 процента)</li> <li>"Онугуу -Прогресс " - 4 мандата (19,51 процента)</li> <li>СДПК - 4 мандата (17,34 процента)</li> <li>"Республика" - 3 мандата (11,05 процента)</li> <li>"Кыргызстан" - 2 мандата (8,67 процента)</li> <li>"Ата-Журт"- 2 мандата (8,26 процента)</li> <li>"Бутун Кыргызстан" - 1 мандат (7,81 процента)</li> </ul> Таш-Кумыр (31 мандат), количество проголосовавших - 9262 <ul> <li>СДПК - 8 мандатов (22,5 процента)</li> <li>"Республика" - 7 мандатов (21,2 процента)</li> <li>"Мекеним Кыргызстан" - 6 мандатов (17,57 процента)</li> <li>"Онугуу -Прогресс " - 5 мандатов (14,44 процента)</li> <li>"Ата-Журт"- 3 мандата (9,88 процента)</li> <li>"Таш-Комур жаштары" - 2 мандата (7,48 процента)</li> </ul> Айдаркен (21 мандат), количество проголосовавших - 1750 <ul> <li>"Мекеним Кыргызстан" - 5 мандатов (22,57 процента)</li> <li>"Республика" - 5 мандатов (20,8 процента)</li> <li>СДПК - 5 мандатов (18,97 процента)</li> <li>"Ата-Журт"- 3 мандата (14,29 процента)</li> <li>"Жаны - Доор" - 2 мандата (7,71 процента)</li> <li>"Онугуу -Прогресс " - 1 мандат (6,46 процента).</li> </ul>