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Патриарх Кирилл: В КР православные люди не чувствуют себя ущемленнымиПатриарх Кирилл: В КР православные люди не чувствуют себя ущемленными

О чем говорили верховный муфтий КР и патриарх Кирилл — кадры со встречи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428576-ru.html

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Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси Кирилл

28 мая 2017, 21:04       Комментарии

Представители двух конфессий обсудили проблему экстремизма и пути ее решения. Они поблагодарили друг друга за сотрудничество, а также обговорили дальнейшие пути его развития.
Встреча прошла в рамках первого официального визита главы Русской православной церкви в Кыргызстан.
Патриарх Кирилл с 2009-го по 2017 год посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе мусульманские государства: Египет, Иорданию, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию. Он несколько раз совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь и на Украину.

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