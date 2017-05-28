О чем говорили верховный муфтий КР и патриарх Кирилл — кадры со встречи

28 мая 2017, 21:04 Комментарии

Представители двух конфессий обсудили проблему экстремизма и пути ее решения. Они поблагодарили друг друга за сотрудничество, а также обговорили дальнейшие пути его развития.

Встреча прошла в рамках первого официального визита главы Русской православной церкви в Кыргызстан.

Патриарх Кирилл с 2009-го по 2017 год посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе мусульманские государства: Египет, Иорданию, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию. Он несколько раз совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь и на Украину.