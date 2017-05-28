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В. Ушаков: Природа Кыргызстана умирает

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ushakov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428574-ru.html

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28 мая 2017, 18:17       Комментарии

Бишкек, 28 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Природа Кыргызстана умирает, леса в республике сегодня занимают меньше шести процентов территории страны. Об этом в интервью агентству "Кабар" заявил известный фотожурналист, путешественник Владислав Ушаков.
По его словам, в начале 90-х годов Кыргызстан был самой благополучной в экологическом плане страной среди государств бывшего Советского Союза,
"Сейчас ситуация с каждым годом все больше и больше ухудшается из-за незаконной вырубки лесов и отстрела животных. Воздействие человека на лес значительно усилилось в Кыргызстане в последние годы – в результате площадь, покрытая лесом сократилась почти на треть по сравнению с 1930 годом. Сейчас леса в Кыргызстане занимают меньше шести процентов территории страны", - отметил он.
Также он подчеркивает, что в Кыргызстане охрана природы финансируется по остаточному принципу.
"Сама охрана природы не нацелена на то, чтобы действительно решать проблемы, стоящие перед живой природой. Эти усилия недостаточны, они направлены совершенно не в ту сторону. У нас, положим, самая исправная часть деятельности – это изъятие штрафов. Ну, где и в каком случае эти штрафы улучшили состояние природной среды? Это деятельность, так сказать, для отчета, но не для действительного изменения ситуации и подобная ситуация буквально во всем" - сказал В.Ушаков.
Одно из самых уникальных творений природы, урочище Арсланбоб – великолепный цветущий оазис, приютившийся в межгорье западных и южных склонов Ферганского и Чаткальского хребтов центрального Тянь-Шаня. Здесь на высоте более 1600 м над уровнем моря в редчайших климатических условиях соседствующих воздушных масс раскинулись великолепные орехоплодные леса, суммарной площадью более 700 тыс. гектаров.
Возраст лесов, по данным ученых может превышать 50 млн. лет и происхождение их, скорее всего, относиться еще к эпохе палеолита. Один из самых больших массивов леса расположился вдоль скалистых утесов горного хребта Бабаш-Ата, что естественной преградой окаймляет селение Арсланбоб – одно из самых одиозных "святых" мест Центральной Азии.
"Чем больше человек ездит по стране - тем больше видит-слышит-чувствут-сравнивает и имеет возможность проанализировать ситуацию которые происходят в стране...очень хорошо что у меня есть возможность совместить путешествия со своей работой-журналистикой, благодаря которой у меня есть возможность и инструменты рассказать о том что происходит в стране другим людям", - подытожил журналист.

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