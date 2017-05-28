Патриарх Кирилл встретился с муфтием Кыргызстана Максатом ажы Токтомушевым

28 мая 2017, 20:02 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке сегодня, прибывший накануне вечером в Кыргызстан Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главой духовенства Кыргызстана муфтием Максатом ажы Токтомушевым.

В ходе короткой беседы с Максатом ажы Токтомушевым, Патриарх Кирилл пожелал мира и благополучия всему народу Кыргызстана".

Также муфтий Кыргызстана отметил, что Кыргызстан и Россия дружественные страны с давних времен.

Это первый визит предстоятеля Русской православной церкви в Кыргызстан, здесь он пробудет до 29 мая.