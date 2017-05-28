28 мая 2017, 20:07 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. Патриарх Кирилл освятил закладной камень под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке.

В церемонии приняли участие представители киргизской власти и духовенства, а также её посетили несколько сотен верующих, в основном из русскоязычной диаспоры.

В настоящий момент в школе занимаются 120 учащихся с первого по девятый классы, работают 35 учителей. Ежегодный школьный план утверждает министерство образования КР, школа существует на пожертвования родителей учащихся.