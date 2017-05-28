Албарсты, кара басты — что пугало кыргызов

28 мая 2017, 20:04 Комментарии

Исследователь кыргызских традиций Чынар Сейдакматова согласилась рассказать о явлениях, которые не имеют объяснений с научной точки зрения. У кыргызов такие явления чаще всего воспринимались как сигналы о чем-либо.

Албарсты. С ним сталкивались только люди, испытывающие сильные переживания, говорит Сейдакматова. Считалось плохим знаком обидеть албарсты - в таком случае он еще долго навещал обидчика.

Кара басты - существо, которое якобы приходило к роженицам во время схваток. Поскольку роды у кыргызов считались вторым рождением самой женщины и в такие моменты она была беззащитна, муж брал палку и тряс ею, прогоняя таким образом кара басты. Кыргызы верили, что, если этого не сделать, роженица может умереть.

Колдоочусу бар ("имеет покровителя") - так кыргызы говорили о людях, которые, по их мнению, имели ангелов-хранителей. Причем видеть своих покровителей могли лишь избранные, обладавшие особым даром.

Илээшкени бар ("имеющий прилипающего") - этих людей считали почти святыми и верили, что их поддерживают тайные силы. В древности говорили, что у богатырей "прилипающими" являются кабылан (леопард), жолборс (тигр), бору (волк) или ажыдаар (дракон), с помощью которых воины побеждают в сражениях и выходят невредимыми из опасных битв.

Духи-покровители. Кыргызы верили, что эти существа обитают во многих домах, оберегая их. Если в доме, где жил дух-покровитель, совершались дурные дела, это могло закончиться плохо для хозяев.

Аян - знак, поданный человеку из потустороннего мира. Часто такие знаки - предупреждающие о чем-то плохом или, наоборот, хорошем, - люди видели во сне.

Психологи объясняют видение албарсты усталостью и внутренними переживаниями человека, а медики определяют такое состояние как сонный паралич. Со слов врачей, когда человек сильно устает, у него ухудшается кровообращение и может случиться приступ удушья во сне - это в народе и называют явлением "албарсты басты" (албарсты задушил).