С.Жээнбеков: Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия

28 мая 2017, 19:33 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. "Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия", - подчеркнул Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.

"Искренне рад приветствовать Вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы Вас знаем и уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В Кыргызстане Православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что Ваш визит происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазан. Ислам и Православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Говоря о сегодняшнем дне, и о будущем периоде, я должен сказать, что у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия. Поэтому у Правительства возникает необходимость строить особую коммуникацию с лидерами Исламского и Православного вероисповедания", - отметил Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подчеркнул важную роль Правительства республики в сохранении русского социокультурного ареала, что в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение.

"Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны Правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому, нужно дорожить и сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства", - отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Он также поблагодарил Правительство страны за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в Кыргызстане. Это свидетельствует о высоком уровне национальных и межрелигиозных отношений.

"Мы избегаем слова религиозный экстремизм, потому что в религии такого быть не может. Бог нас всех призывает к такому поведению, где экстремизм невозможен. А те, кто его используют , они пытаются достичь своих целей за счет других. В этой связи нам необходимо всем вместе бороться с экстремизмом, включая представителей Православия и Ислама, и конечно же, должна быть поддержка государственной власти", - подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.