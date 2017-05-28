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Вооруженные Силы Кыргызской Республики отметят 25-ую годовщину своего образования

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/vooruzhen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428569-ru.html

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28 мая 2017, 19:45       Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. Вооруженные Силы Кыргызской Республики 29 мая 2017 года отметят 25-ую годовщину своего образования, сообщили в Управлении информационного обеспечения ГШ ВС КР.
В этот день в Кыргызской Национальной филармонии будет проведено торжественное собрание, посвященное указанной дате, с участием Главнокомандующего ВС – Президента Кыргызской Республики А.Атамбаева, начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора Р.Дуйшенбиева, приглашенных гостей и личного состава ГШ ВС КР.
В 18.30 ч. на площади "Ала-Тоо" состоится театрализованное представление и концерт звезд кыргызской эстрады. Там же будет развернута экспозиция образцов военной техники.
Приглашаем всех желающих принять участие в наших праздничных мероприятиях.

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