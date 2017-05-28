Вооруженные Силы Кыргызской Республики отметят 25-ую годовщину своего образования

28 мая 2017, 19:45 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. Вооруженные Силы Кыргызской Республики 29 мая 2017 года отметят 25-ую годовщину своего образования, сообщили в Управлении информационного обеспечения ГШ ВС КР.

В этот день в Кыргызской Национальной филармонии будет проведено торжественное собрание, посвященное указанной дате, с участием Главнокомандующего ВС – Президента Кыргызской Республики А.Атамбаева, начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора Р.Дуйшенбиева, приглашенных гостей и личного состава ГШ ВС КР.

В 18.30 ч. на площади "Ала-Тоо" состоится театрализованное представление и концерт звезд кыргызской эстрады. Там же будет развернута экспозиция образцов военной техники.

Приглашаем всех желающих принять участие в наших праздничных мероприятиях.