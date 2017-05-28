Прогноз погоды на понедельник — в некоторых районах Кыргызстана дожди

28 мая 2017, 19:13 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. В понедельник, 29 мая, в Кыргызстане ночью без осадков, днем в горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью в пределах 13-18 градусов тепла, днем +26...+31.

В Таласской области ночью будет прохладнее - от 10 до 15 градусов выше нуля, днем в пределах 26-31.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+20, днем термометры покажут от 28 до 34 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 7-12 градусов со знаком "плюс", днем 22-27.

В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем +23...+28.

В Оше без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах 17-19 градусов тепла, дневная составит от 31 до 33.

В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ночью +16...+18, днем 29-31 градус.