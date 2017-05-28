Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Нужно сохранить все наследие, что есть в Кыргызстане, — патриарх КириллНужно сохранить все наследие, что есть в Кыргызстане, — патриарх КириллМы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси КириллМы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси Кирилл

Прогноз погоды на понедельник — в некоторых районах Кыргызстана дожди

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428568-ru.html

Похожие новости

Нужно сохранить все наследие, что есть в Кыргызстане, — патриарх Кирилл

Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси Кирилл

Кыргызстанка "похитила" себя и требовала у сестры выкуп в 1 млн рублей

Шесть вещей, которые бесят кыргызстанского пограничника

В Кыргызстане проходят досрочные выборы в скандальные горкенеши

28 мая 2017, 19:13       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. В понедельник, 29 мая, в Кыргызстане ночью без осадков, днем в горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 13-18 градусов тепла, днем +26...+31.
В Таласской области ночью будет прохладнее - от 10 до 15 градусов выше нуля, днем в пределах 26-31.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+20, днем термометры покажут от 28 до 34 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 7-12 градусов со знаком "плюс", днем 22-27.
В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем +23...+28.
В Оше без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах 17-19 градусов тепла, дневная составит от 31 до 33.
В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ночью +16...+18, днем 29-31 градус.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум