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Новости Кыргызстана

С.Жээнбеков: Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласияС.Жээнбеков: Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласияПрогноз погоды на понедельник — в некоторых районах Кыргызстана дождиПрогноз погоды на понедельник — в некоторых районах Кыргызстана дожди

Нужно сохранить все наследие, что есть в Кыргызстане, — патриарх Кирилл

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428567-ru.html

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Дружественные отношения Кыргызстана и России должны оставаться неизменными – Патриарх Кирилл

28 мая 2017, 19:24       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Традиционные религии - ислам и православие - могут стать партнерами государства в деле укрепления общества, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Жээнбеков и глава Русской православной церкви обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия. Так, премьер-министр отметил, что в Кыргызстане православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих.
"Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития общества. У нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - ислам и православие - смогут стать партнерами государства в деле укрепления общества на основе мира и согласия", - сказал Жээнбеков.
Патриарх отметил, что "в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными".
"Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому нужно сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать и в России. Нам необходимо вместе бороться с экстремизмом, и, конечно, должна быть поддержка государственной власти", - добавил глава РПЦ.
Патриарх Кирилл прибыл в Кыргызстан в субботу. Сегодня он освятил храм в Бишкеке.

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