Нужно сохранить все наследие, что есть в Кыргызстане, — патриарх Кирилл

28 мая 2017, 19:24 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Традиционные религии - ислам и православие - могут стать партнерами государства в деле укрепления общества, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Жээнбеков и глава Русской православной церкви обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия. Так, премьер-министр отметил, что в Кыргызстане православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих.

"Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития общества. У нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - ислам и православие - смогут стать партнерами государства в деле укрепления общества на основе мира и согласия", - сказал Жээнбеков.

Патриарх отметил, что "в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными".

"Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому нужно сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать и в России. Нам необходимо вместе бороться с экстремизмом, и, конечно, должна быть поддержка государственной власти", - добавил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл прибыл в Кыргызстан в субботу. Сегодня он освятил храм в Бишкеке.