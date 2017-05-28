Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси Кирилл

28 мая 2017, 19:12 Комментарии

Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Об этом 28 мая сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер и патриарх обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.

"Искренне рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы вас уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В Кыргызстане православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что ваш визит происходит в начале священного для мусульман месяца Рамазан. Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Говоря о сегодняшнем дне, и о будущем периоде, я должен сказать, что у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - ислам и православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия", - отметил С.Жээнбеков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важную роль правительства республики в сохранении русского социокультурного ареала, что в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение.

"Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому, нужно дорожить и сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства", - отметил патриарх.

Он также поблагодарил правительство страны за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в Кыргызстане. Это свидетельствует о высоком уровне национальных и межрелигиозных отношений.

"Мы избегаем слова религиозный экстремизм, потому что в религии такого быть не может. Бог нас всех призывает к такому поведению, где экстремизм невозможен. А те, кто его используют, они пытаются достичь своих целей за счет других. В этой связи нам необходимо всем вместе бороться с экстремизмом, включая представителей православия и ислама, и конечно же, должна быть поддержка государственной власти", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.