Премьер Жеенбеков: Символично, что визит Патриарха Кирилла происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазана

28 мая 2017, 18:28 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. "Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие, смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия. Cегодня, 28 мая, я встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", написал на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Сооронбай Жеенбеков.

"Мы его знаем и уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В Кыргызстане Православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазана. Ислам и Православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Сегодня остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия", поделился своими впечатлениями премьер Кыргызстана.

Напомним, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Бишкек накануне и примет участие в ряде мероприятий в Кыргызстане.