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Премьер Жеенбеков: Символично, что визит Патриарха Кирилла происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазана

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428565-ru.html

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Дружественные отношения Кыргызстана и России должны оставаться неизменными – Патриарх Кирилл

28 мая 2017, 18:28       Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. "Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие, смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия. Cегодня, 28 мая, я встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", написал на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Сооронбай Жеенбеков.
"Мы его знаем и уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В Кыргызстане Православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла происходит в начале Священного для мусульман месяца Рамазана. Ислам и Православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Сегодня остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убежден, что традиционные религии - Ислам и Православие смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия", поделился своими впечатлениями премьер Кыргызстана.
Напомним, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Бишкек накануне и примет участие в ряде мероприятий в Кыргызстане.

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