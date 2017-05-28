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Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси КириллМы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными, - патриарх всея Руси КириллКанат Садыков занял первое место на выборах ректора КНУКанат Садыков занял первое место на выборах ректора КНУ

Патриарх Кирилл: Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/patriarkh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428564-ru.html

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28 мая 2017, 18:38       Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече с Премьер-министром Кыргызстана С.Жеенбеоквым подчеркнул важную роль Правительства Кыргызстана в сохранении русского социокультурного ареала. Это, "в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение", сказал Партиарх Кирилл.
"Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны Правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому, нужно дорожить и сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства", — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Он также поблагодарил Правительство Кыргызстана за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в стране. "Это свидетельствует о высоком уровне национальных и межрелигиозных отношений", сказал Патриарх Кирилл.
"Мы избегаем слова религиозный экстремизм, потому что в религии такого быть не может. Бог нас всех призывает к такому поведению, где экстремизм невозможен. А те, кто его используют , они пытаются достичь своих целей за счет других. В этой связи нам необходимо всем вместе бороться с экстремизмом, включая представителей Православия и Ислама, и конечно же, должна быть поддержка государственной власти", — подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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