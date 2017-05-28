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Канат Садыков занял первое место на выборах ректора КНУ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428563-ru.html

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В Кыргызстане проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей

28 мая 2017, 18:32       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Коллектив Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына проголосовал на выборах нового ректора, сообщила пресс-служба вуза.
Выборы прошли 27 мая на общем собрании трудового коллектива КНУ. В голосовании участвовали 1 216 человек из 1 344 зарегистрированных. Результаты тайного голосования следующие:
<ul> <li>Канат Садыков - 776 голосов (63,8 процента);</li> <li>Таалайбек Каракеев - 264 (21,7 процента);</li> <li>Туратбек Суранаев - 66 (5,4 процента);</li> <li>Нур Саралаев - 58 (4,7 процента);</li> <li>Асель Абакирова - 7 (0,6 процента);</li> <li>Зарема Казанбаева - 7 (0,6 процента);</li> <li>Гурас Жапаров - 5 (0,4 процента);</li> <li>"Против всех" - 27 (2,2 процента);</li> <li>испорченные бюллетени - 6 (0,5 процента).</li> </ul> Статс-секретарь Министерства образования и науки Калыс Шадыханов заявил, что после оформления всех документов, в понедельник, в правительство оправят список претендентов, занявших первые три места. Кабмин должен выбрать одного из них.
"Так что 31 мая - день университета, - вы, возможно, встретите с новым ректором", - передает пресс-служба слова Шадыханова.
6 апреля бывший ректор КНУ Чинара Адамкулова была освобождена от должности и назначена исполняющей обязанности главы Дипломатической академии МИД КР. Исполняющим обязанности ректора стал экс-министр образования Канат Садыков.

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