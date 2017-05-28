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Regnum: Хозсубъектам Узбекистана разрешили экспорт товаров собственного производства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/regnum-kh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428562-ru.html

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28 мая 2017, 18:11       Комментарии

Regnum: Хозяйствующим субъектам Узбекистана с 1 июня 2017 года разрешено осуществлять экспорт товаров собственного производства, за исключением свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, а также сырьевых товаров, без предоплаты. Как сообщает ИА REGNUM, это следует из указа президента Узбекистана.
"Предоставить право хозяйствующим субъектам осуществлять экспорт товаров собственного производства, за исключением свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, а также сырьевых товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков", - говорится в документе.
При этом, сумма контракта не должна превышать в эквиваленте 100 тыс. долларов, а обязательное поступление валютной выручки должно быть обеспечено в течение 90 дней со дня фактического экспорта товаров. "Определить, что последующий экспорт товаров собственного производства может осуществляться только при отсутствии у организации-экспортера дебиторской задолженности по экспортным поставкам, ранее осуществленным", гласит указ.
Ювелирные изделия исключены из перечня специфических товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым на основании решений кабинета министров республики.
Министерству внешней торговли совместно с министерством юстиции и другими с заинтересованными ведомствами поручено в месячный срок внести в правительство предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из документа. Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана.

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