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Фильм "Завещание отца" завоевал гран-при кинофестиваля в Чебоксарах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428561-ru.html

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28 мая 2017, 17:56       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Фильм "Завещание отца" получил гран-при кинофестиваля в Чебоксарах, сообщает Фонд развития кинематографии Кыргызстана.
Десятый Чебоксарский международный кинофестиваль проходил с 22 по 27 мая. Он был посвящен кинематографу малых народов.
В рамках фестиваля прошли конкурсы игрового, а также этнического и регионального кино. Жюри конкурса игровых фильмов возглавлял известный продюсер Марк Рудинштейн, и оно присудило гран-при фильму "Завещание отца".
"Завещание отца" ("Атанын керээзи") - социальная драма режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу. Фильм затрагивает тему миграции не только кыргызского народа, но и всего современного общества.

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