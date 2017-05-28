Фильм "Завещание отца" завоевал гран-при кинофестиваля в Чебоксарах

28 мая 2017, 17:56 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Фильм "Завещание отца" получил гран-при кинофестиваля в Чебоксарах, сообщает Фонд развития кинематографии Кыргызстана.

Десятый Чебоксарский международный кинофестиваль проходил с 22 по 27 мая. Он был посвящен кинематографу малых народов.

В рамках фестиваля прошли конкурсы игрового, а также этнического и регионального кино. Жюри конкурса игровых фильмов возглавлял известный продюсер Марк Рудинштейн, и оно присудило гран-при фильму "Завещание отца".

"Завещание отца" ("Атанын керээзи") - социальная драма режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу. Фильм затрагивает тему миграции не только кыргызского народа, но и всего современного общества.