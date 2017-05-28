Сирия направила в ООН два письма с требованием остановить авиаудары коалици

28 мая 2017, 17:44 Комментарии

Дамаск направил письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности (СБ) международной организации послания с осуждением недавноей бомбардировки Дейр-эз-Зора. От авиаудара международной антитеррористической коалиии во главе с США погибли 35 мирных сирийцев, пишет Росбалт.

МИД Сирии потребовал от СБ ООН остановить эти "агрессивные" действия, приведя в действие резолюцию по территориальной целостности арабской страны.

Согласно сирийским дипломатам, операция коалиции противоречит мировому гуманитарному праву, а также уставу Совбеза ООН.

В документе говорится, что Франция, Великобритания и США, являющиеся постоянными членами СБ ООН, оказывают влияние на совет. Их "вводящие в заблуждение методы" - основные причины непрекращающегося кризиса в Сирии, подчеркивает МИД.