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Сирия направила в ООН два письма с требованием остановить авиаудары коалици

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360591_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428560-ru.html

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28 мая 2017, 17:44       Комментарии

Дамаск направил письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности (СБ) международной организации послания с осуждением недавноей бомбардировки Дейр-эз-Зора. От авиаудара международной антитеррористической коалиии во главе с США погибли 35 мирных сирийцев, пишет Росбалт.
МИД Сирии потребовал от СБ ООН остановить эти "агрессивные" действия, приведя в действие резолюцию по территориальной целостности арабской страны.
Согласно сирийским дипломатам, операция коалиции противоречит мировому гуманитарному праву, а также уставу Совбеза ООН.
В документе говорится, что Франция, Великобритания и США, являющиеся постоянными членами СБ ООН, оказывают влияние на совет. Их "вводящие в заблуждение методы" - основные причины непрекращающегося кризиса в Сирии, подчеркивает МИД.

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