Кыргызстанка "похитила" себя и требовала у сестры выкуп в 1 млн рублей

28 мая 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. 20-летняя кыргызстанка, проживающая в Москве, инсценировала собственное похищение и от имени злоумышленников потребовала у сестры выкуп в размере миллиона рублей, рассказал представитель МВД Кыргызстана в странах СНГ Аскат Алиев.

По его словам, информация о похищении была получена 26 мая.

"Согласно поступившим сведениям, 22 мая девушку украли четверо мужчин. Через четыре дня она связалась в соцсети со своей 22-летней сестрой, которая проживает в Чите: написала, что за освобождение надо заплатить один миллион рублей, которые следует перевести на банковскую карточку, а в противном случае ее убьют и продадут на органы", - рассказал Алиев.

Он сообщил, что правоохранительные органы Москвы начали следственные мероприятия.

"Следствие выяснило, что наша соотечественница сама все организовала, чтобы взять деньги у сестры... За 20 лет работы я впервые столкнулся с таким", - добавил он.

Кыргызстанка работала в Москве няней. Она отказалась объяснить, по какой причине решилась на обман. Уголовное дело возбуждать не стали, девушку отпустили домой.