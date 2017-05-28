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Кыргызстанка "похитила" себя и требовала у сестры выкуп в 1 млн рублей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428559-ru.html

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В РФ кыргызстанка организовала свое похищение и вымогала деньги у сестры

28 мая 2017, 17:09       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. 20-летняя кыргызстанка, проживающая в Москве, инсценировала собственное похищение и от имени злоумышленников потребовала у сестры выкуп в размере миллиона рублей, рассказал представитель МВД Кыргызстана в странах СНГ Аскат Алиев.
По его словам, информация о похищении была получена 26 мая.
"Согласно поступившим сведениям, 22 мая девушку украли четверо мужчин. Через четыре дня она связалась в соцсети со своей 22-летней сестрой, которая проживает в Чите: написала, что за освобождение надо заплатить один миллион рублей, которые следует перевести на банковскую карточку, а в противном случае ее убьют и продадут на органы", - рассказал Алиев.
Он сообщил, что правоохранительные органы Москвы начали следственные мероприятия.
"Следствие выяснило, что наша соотечественница сама все организовала, чтобы взять деньги у сестры... За 20 лет работы я впервые столкнулся с таким", - добавил он.
Кыргызстанка работала в Москве няней. Она отказалась объяснить, по какой причине решилась на обман. Уголовное дело возбуждать не стали, девушку отпустили домой.

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