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Равшан Жээнбеков заявил, что вымогатели подожгли коттедж в его пансионате

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428558-ru.html

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Жээнбеков прилетел в Казань, его угостили национальными блюдами

28 мая 2017, 16:41       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. На территории иссык-кульского пансионата "Асыл-Таш", принадлежащего супруге экс-депутата ЖК Равшана Жээнбекова - Салкын Алимбаевой, - сгорел коттедж. Данную информацию подтвердил сам Жээнбеков.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая. По мнению политика, причина возгорания - поджог. Бывший парламентарий утверждает, что в пансионате не было электричества, поэтому вариант замыкания в сети исключен.
"Мы обратимся с заявлением в милицию. Я даже знаю, кто мог поджечь. Эти люди каждый год угрожают и пытаются вымогать деньги", - заявил Жээнбеков.
По его словам, примерный ущерб составил 50 тысяч долларов.
В МЧС подтвердили факт пожара, однако сообщили, что причина пока не известна. Вызов поступил в 03.17, на место выезжали два пожарных расчета. По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В двухэтажном объекте было шесть комнат. Сгорели матрацы, одеяла, ковры, 12 столов, 12 стульев, шесть тумбочек, 20 солнцезащитных зонтов и 15 кроватей.

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