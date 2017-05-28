Равшан Жээнбеков заявил, что вымогатели подожгли коттедж в его пансионате

28 мая 2017, 16:41 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. На территории иссык-кульского пансионата "Асыл-Таш", принадлежащего супруге экс-депутата ЖК Равшана Жээнбекова - Салкын Алимбаевой, - сгорел коттедж. Данную информацию подтвердил сам Жээнбеков.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая. По мнению политика, причина возгорания - поджог. Бывший парламентарий утверждает, что в пансионате не было электричества, поэтому вариант замыкания в сети исключен.

"Мы обратимся с заявлением в милицию. Я даже знаю, кто мог поджечь. Эти люди каждый год угрожают и пытаются вымогать деньги", - заявил Жээнбеков.

По его словам, примерный ущерб составил 50 тысяч долларов.

В МЧС подтвердили факт пожара, однако сообщили, что причина пока не известна. Вызов поступил в 03.17, на место выезжали два пожарных расчета. По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В двухэтажном объекте было шесть комнат. Сгорели матрацы, одеяла, ковры, 12 столов, 12 стульев, шесть тумбочек, 20 солнцезащитных зонтов и 15 кроватей.