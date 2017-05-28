ГПС: Количество конфликтов на границах уменьшается с каждым годом

28 мая 2017, 16:54 Комментарии

Сегодня, 28 мая, Государственная пограничная служба отмечает 18 летие со дня становления как самостоятельного госоргана.

Отметим, что до 1999 года ГПС КР была органом при Министерстве обороны.

Сегодня в парке им. Даира Асанова представители ГПС и Генштаба возложили цветы к памятнику погибших. В церемонии принимали участие вице-премьер-министр Жениш Разаков, начальник Генерального штаба, а также представители правительства и ветераны Погранслужбы.

Как отметили в пресс-службе ГПС, количество инцидентов на границе с каждым годом уменьшается. Пик приграничных конфликтов пришелся на 2014 год, когда стороны применяли оружие. В тот год на госгранице произошло 40 конфликтов.

В 2015 году число конфликтов уменьшилось в два раза - их было 22. Такого показателя удалось достигнуть благодаря погранпредставительскому аппарату и проводимой им работой.

По словам начальника отдела информационно-аналитического отдела Мирзамира Сыдыкова, в настоящий момент во избежание вооруженных конфликтов на рубежах нашей страны служат профессионалы контрактной службы. В частности, контрактники есть на кыргызско-китайском и частично на кыргызско-таджикском участках границы.

"С учетом опыта баткенских событий мы понимаем, что есть горные перевалы, которые в летнее время открыты для прохождения. Именно поэтому на всех горных участках госграницы служат профессионалы - люди, которые пришли служить по контракту. Таким образом ГПС переходит от количественного показателя к качественному. Это делается во избежание перевозки контрабандного груза, а также предотвращения проникновения незаконных формирований", - сказал Сыдыков.

Он отметил, что в Алайском районе Ошской области до сих пор находят снаряды, которые были использованы в ходе баткенских событий.

"Только прошлом году были авиационные снаряды. У нас есть два направления: северный и южный блокбашы, а также зардалинское направление, где охрана границ усилена. Это связано с тем, что в 1999 году там проходили боевики", - отметил майор ГПС.