В КНУ им. Тыныстанова состоялись выборы ректора - вероятного победителя теперь определит Правительство

28 мая 2017, 16:18 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. 27 мая 2017 года в КНУ прошли выборы ректора. В голосовании приняли участие 1216 избирателей из 1344 зарегистрированных. Претендентов было 7 человек. Их голоса распределились следующим образом: Садыков Канат - 776 голосов, Каракеев Таалайбек - 264, Суранаев Туратбек - 66, Саралаев Нур - 58, Абакирова Асель - 7, Казанбаева Зарема - 7, Жапаров Гурас - 5, "Против всех" - 27 и испорченные бюллетени - 6.

Информация об этом была выставлена на официальной страничке КНУ на Фейсбуке.

Выборы ректора состоялись на общем собрании трудового коллектива КНУ на площадке перед главным корпусом университета. Перед началом выборов, для определения кворума, его участники прошли регистрацию. Затем, председатель оргкомитета, статс-секретарь МОиН КР Калыс Шадыканов рассказал о проделанной подготовительной работе по проведению выборов

Он сообщил о наличии кворума, зачитал список кандидатов на должность ректора вуза и предложил им выступить перед собравшимися. Но, присутствовавшие на собрании претенденты посчитали эту процедуру излишним, т.к. с 15 по 23 мая они встречались с коллективами факультетов, где подробно рассказали о своих программах и ответили на все вопросы.

Далее, общее собрание коллектива открытым голосованием утвердил состав счетной комиссии. Наряду с другими, ее членами стали и представители кандидатов на должность руководителя КНУ.

После того, как председатель оргкомитета рассказал о порядке проведения голосования, в большом актовом зале началась сама процедура тайного голосования. Перед ее началом, председатель оргкомитета Калыс Шадыканов и председатель счетной комиссии Замир Садыкулов опечатали урну для голосования, и вбросили в нее контрольный лист.

В 17:00 голосование завершилось. На выборах приняли участие 1216 избирателей из 1344 зарегистрированных. Это означает, что явка избирателей составила 90,4%. Счетная комиссия приступили к подсчету голосов. В урне всего бюллетеней оказалось 1216. Затем члены комиссии подсчитали количество голосов за каждого кандидата.

Результаты тайного голосования на выборах ректора КНУ огласил председатель счетной комиссии Замир Садыкулов. Они оказались слудующими:

1. Садыков Канат - 776 голосов (63,8%)

2. Каракеев Таалайбек - 264 (21,7%)

3. Суранаев Туратбек - 66 (5,4%)

4. Саралаев Нур - 58 (4,7%)

5. Абакирова Асель - 7 (0,6%)

6. Казанбаева Зарема - 7 (0,6%)

7. Жапаров Гурас - 5 (0,4%).

Кроме этого, обнаружилось, что "Против всех" проголосовали 27 человек (2,2%), а 6 бюллетеней (0,5%) оказались испорченными.

Председатель оргкомитета, статс-секретарь Министерства образования и науки КР Калыс Шадыканов отметил, что выборы в КНУ прошли чисто, честно и спокойно. По его словам, после оформления всех необходимых документов, в понедельник, министерство отправит в Правительство КР фамилии 3-х претендентов, занявших первые три места для утверждения.

"31 мая - День университета, возможно, вы встретите уже с новым ректором", - заключил итоги выборов К. Шадыканов.