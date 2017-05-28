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Надо внедрять новые формы охраны границ — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428555-ru.html

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28 мая 2017, 16:23       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил пограничников страны с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
Он заметил, что безопасность любой страны начинается с госрубежей, а служба пограничника нелегка и ответственна - она требует любви к родине, преданности долгу, бдительности и мужества, готовности к самопожертвованию.
"Пограничники Кыргызстана с честью решают задачи, стоящие перед ними. Борьба с терроризмом, контрабандой и нелегальным пересечением границ - лишь часть таких задач. Одним из приоритетных направлений работы пограничной службы является обеспечение безопасности граждан, защита экономических интересов государства. Ваша эффективная и добросовестная работа в этом направлении должна стать хорошим подспорьем для набирающей обороты отечественной экономики", - говорится в тексте поздравления.
Президент отметил, что необходимо и дальше развивать пограничное сотрудничество, а также внедрять новые формы и способы охраны госрубежей, делая ставку на технические средства. Надо приложить все усилия, чтобы граница Кыргызстана была открыта для делового, культурно-гуманитарного сотрудничества и развития дружественных приграничных контактов.
Атамбаев поздравил как действующих пограничников, так и ветеранов службы, пожелал им здоровья, благополучия и счастья.

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