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Друг манчестерского террориста рассказал о радикальной группировке в городе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360588_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428554-ru.html

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В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

28 мая 2017, 16:08       Комментарии

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в городе. Как сообщает Лента.ру, такое мнение в интервью телеканалу Sky News выразил друг его детства, рэпер под псевдонимом Гико.
"Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги", - заявил он.
Гико также отметил, что Салман обычно был доброжелательным парнем, но в последнее время стал намного более религиозным.
В результате теракта на стадионе "Манчестер Арена" вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на "земли мусульман".
24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.

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