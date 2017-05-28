Друг манчестерского террориста рассказал о радикальной группировке в городе

28 мая 2017, 16:08 Комментарии

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в городе. Как сообщает Лента.ру, такое мнение в интервью телеканалу Sky News выразил друг его детства, рэпер под псевдонимом Гико.

"Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги", - заявил он.

Гико также отметил, что Салман обычно был доброжелательным парнем, но в последнее время стал намного более религиозным.

В результате теракта на стадионе "Манчестер Арена" вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на "земли мусульман".

24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.