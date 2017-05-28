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Патриарх Кирилл отслужил божественную литургию в Воскресенском соборе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360564_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428553-ru.html

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28 мая 2017, 16:20       Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Свято-Воскресенский собор в Бишкеке. Это первый визит главы Русской православной церкви в Кыргызстан в 21 веке. Сотни верующих пришли в храм, чтобы принять участие в божественной литургии, которую провел патриарх.
Служба проходила при беспрецедентных мерах безопасности. Для православных это огромное событие, и верующие ехали с Бишкек не только из ближайших сел и городов Чуйской области, но и из отдаленных регионов и даже из соседнего Казахстана.
Попасть непосредственно в собор смогли немногие. Свято-Воскресенский собор очень небольшой и внутрь смогли попасть только те, кто занимал очередь еще до рассвета. Для остальных на большом экране, установленном во дворе церкви, велась прямая трансляция из собора, где проводил службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Также сегодня вечером состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке в 12-м микрорайоне. В программе визита запланированы встречи патриарха Кирилла с высшим руководством республики, а также с представителями духовного управление мусульман Кыргызстана.
Завтра, 29 мая, во второй день пребывания в нашей стране, глава Русской православной церкви проведет встречу в Кыргызско-Российском Славянском университете. Там состоится презентация книги патриарха Моссковского и всея Руси Кирилла "Свобода и ответственность". Этот специальный тираж издан на кыргызском языке.

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