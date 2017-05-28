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Мэрия Бишкека демонтировала незаконные щиты и контейнеры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360587_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428552-ru.html

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28 мая 2017, 15:31       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии столицы совместно с МП "Тазалык" демонтировали 44 рекламных щита и 2 контейнера незаконно установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов, которые были расположены по улицам Кулатова, Матросова и Анкара.
Ранее владельцам со стороны УЗС мэрии г. Бишкек выдавались уведомления.
Кроме того, управлением землепользования и строительства столичного муниципалитета были произведены работы по демонтажу бетонного ограждения по улице Фрунзе № 378.
Во исполнение пункта № 48 Плана-задания мэрии города Бишкек и реконструкции тротуара по ул. Фрунзе, управлением землепользования и строительства столичной мэрии по ул. Фрунзе 378 было установлено незаконно возведенный забор из бетонных плит длиной 100 метров без соответствующих разрешительных документов.
Ранее сотрудниками УЗС мэрии Бишкека, владельцу данного земельного участка было выдано уведомление №11/11-17з от 04.05.2017 года на предоставление правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на занимаемый земельный участок.
Однако собственником не были предоставлены документы и в добровольном порядке собственными средствами был произведен снос незаконно установленного забора.

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