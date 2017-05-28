Шесть вещей, которые бесят кыргызстанского пограничника

28 мая 2017, 15:23 Комментарии

Сегодня в Кыргызстане отмечается День пограничника. Редакция Sputnik искренне поздравляет всех защитников госрубежей и делится с читателями признаниями пограничников, которые согласились рассказать, какие явления их возмущают.

1. Да не бойтесь вы нас! Многие люди, пересекая границу, испытывают такое чувство страха, что нам тоже становится не по себе. Вы переходите всего лишь границу страны, а не дозволенного. Если у вас все в порядке с документами и вы законопослушный гражданин, можете быть спокойны как удав.

2. Слово "здравствуйте". Часовые границ произносят его больше 500 раз в сутки. В быту многие используют иные способы приветствия, так как выработался рефлекс при слове "здравствуйте" требовать паспорт. А еще оно... просто надоело!

3. Частая смена начальства. Каждые полгода в нашем ведомстве меняются руководители. Почему? Потому что места хорошие, и каждый из высокопоставленных господ старается усадить сюда "своих" людей.

4. Бумажная волокита. Если бы вы знали, сколько времени мы тратим на написание разных писем, чтобы урегулировать самые обычные вопросы! Ладно, если бы почту требовалось отправлять лишь в электронном варианте, - некоторые "староверы" желают получать сообщения исключительно в конвертах.

5. Нехватка собак. В идеале к каждому пограничнику должен быть приставлен обученный пес, но таких реально не хватает. На это надо выделять деньги, а их, как всегда, нет.

6. Мы не олигархи! Очень напрягает, что некоторые люди думают, будто мы от избытка денег ими пыль вытираем. Еще многие почему-то считают, что нам часто пытаются давать взятки. Да если бы это было так, очередь в "рядовые пограничники" была бы куда больше!