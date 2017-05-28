Xinhua: Батискаф "Цзяолун" за 5 дней совершил 3 погружения в районе Марианской впадины

28 мая 2017, 14:24 Комментарии

Xinhua: После состоявшегося 23 мая первого погружения глубоководного пилотируемого аппарата "Цзяолун" в районе северного склона Марианской впадины, являющейся самым глубоким местом на Земле, 25 и 27 мая вновь состоялись погружения в районе южного и северного склонов впадины, соответственно. Глубина этих погружений превышала 6000 метров. В ходе погружений был получен большой объем первичных данных и образцов для изучения эволюции глубоководной жизни и механизмов приспособления животных к глубоководной среде.

Совершенное 27 мая погружение в Марианской впадине стало также третьим погружением в рамках третьего этапа 38-й китайской океанской экспедиции, максимальная глубина погружения составила 6544 метра, работа у дна продолжалась 3 часа 7 минут. "Цзяолун" доставил на поверхность 15,4 кг образцов базальта, 16 литров придонной морской воды, а также 7 емкостей с донными отложениями и по одному образцу трепанга и актинии.

В ходе состоявшегося 25 мая второго погружения в Марианской впадине была достигнута максимальная глубина в 6300 метров, был обнаружен один новый покмарк. "Цзяолун" также доставил на поверхность 52,9 килограмма образцов базальта, 16 литров придонной морской воды, 6 емкостей с образцами донных отложений, было сделано большое количество видеозаписей морского дна.