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Xinhua: Батискаф "Цзяолун" за 5 дней совершил 3 погружения в районе Марианской впадины

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/xinhua-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428549-ru.html

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28 мая 2017, 14:24       Комментарии

Xinhua: После состоявшегося 23 мая первого погружения глубоководного пилотируемого аппарата "Цзяолун" в районе северного склона Марианской впадины, являющейся самым глубоким местом на Земле, 25 и 27 мая вновь состоялись погружения в районе южного и северного склонов впадины, соответственно. Глубина этих погружений превышала 6000 метров. В ходе погружений был получен большой объем первичных данных и образцов для изучения эволюции глубоководной жизни и механизмов приспособления животных к глубоководной среде.
Совершенное 27 мая погружение в Марианской впадине стало также третьим погружением в рамках третьего этапа 38-й китайской океанской экспедиции, максимальная глубина погружения составила 6544 метра, работа у дна продолжалась 3 часа 7 минут. "Цзяолун" доставил на поверхность 15,4 кг образцов базальта, 16 литров придонной морской воды, а также 7 емкостей с донными отложениями и по одному образцу трепанга и актинии.
В ходе состоявшегося 25 мая второго погружения в Марианской впадине была достигнута максимальная глубина в 6300 метров, был обнаружен один новый покмарк. "Цзяолун" также доставил на поверхность 52,9 килограмма образцов базальта, 16 литров придонной морской воды, 6 емкостей с образцами донных отложений, было сделано большое количество видеозаписей морского дна.

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