По численности населения Индия впервые вышла на первое место в мире

28 мая 2017, 14:33 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. Индия уже обогнала по численности населения Китай и стала самым населенным государством мира. Об этом говорится в исследовании, которое провел китайский специалист по демографии И Фусянь, в настоящее время работающий в Висконсинском университете в Мадисоне.

Как сообщает ТАСС, по данным эксперта, которые приводит телеканал NDTV, статистики КНР переоценивали население своей страны. Оно на 90 млн меньше, чем сообщают официальные источники. Если это так, то в Китае в настоящее время проживает 1,29 млрд человек, а не 1,38 млрд, как считается.

В то время как, по оценкам И Фусяня, в Индии уже вероятно проживает 1,32 млрд человек, а значит Индия опередила КНР по этому показателю.

Причиной снижения темпов роста населения КНР исследователь называет политику Пекина "одна семья - один ребенок". И Фусянь, автор нашумевшей в Азии книги "Большая страна с опустевшим гнездом" (A Big Country with an Empty Nest, 2007), полагает, что китайская программа планирования семьи сказалась на рождаемости в стране серьезнее, чем полагали ранее.

В Нью-Дели тем временем не торопятся комментировать результаты этого исследования. Как сообщил газете Economic Times неназванный высокопоставленный чиновник, Индия исходит из официальных данных переписи 2011 года, по которой население страны составляло 1,21 млрд. С учетом прироста населения индийские статистики полагают, что в 2015 году в Индии проживал 1,28 млрд человек. Другими официальными данными индийские власти не располагают. При этом, по оценочным данным ООН, по состоянию на июль 2016 года в Индии могло проживать около 1,326 млрд человек