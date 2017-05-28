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Новости Кыргызстана

Сотрудники Ленинского РОВД задержали мошенникаСотрудники Ленинского РОВД задержали мошенника

В Кыргызстане проходят досрочные выборы в скандальные горкенеши

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428547-ru.html

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В Кыргызстан с визитом прибыл Патриарх Кирилл

28 мая 2017, 14:38       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. В Кыргызстане проходят выборы депутатов 41-го местного кенеша, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК).
В 21-м кенеше начались очередные выборы, а в 20 - досрочные. В частности, граждане голосуют за кандидатов в депутаты горсоветов Айдаркена, Кадамджая, Джалал-Абада, Таш-Кумыра, Кара-Балты и Кемина. Ранее в этих городах не смогли выбрать глав местного самоуправления, и по предложению ЦИК президент распустил кенеши, назначив досрочные выборы.
"На прошлых выборах некоторым избирателям не удалось проголосовать из-за того, что они не смогли пройти идентификацию по отпечаткам пальцев. С учетом этого введена дополнительная возможность идентификации по биометрическим параметрам лица посредством использования камеры", - сообщили в Центризбиркоме.
Всего предстоит выбрать 811 депутатов, сформированы 117 избирательных округов. Для участия зарегистрировались 4 423 кандидата.

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