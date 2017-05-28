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Trend: Сенат Узбекистана ратифицировал "текстильный протокол" с ЕС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-sen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428546-ru.html

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28 мая 2017, 14:15       Комментарии

Trend: Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) на пленарном заседании в субботу ратифицировал включение "текстильного протокола" к соглашению о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Евросоюзом и Узбекистаном, сообщил корреспондент Trend.
Документ также предусматривает таможенные льготы при переработке, а также поставках и транзите текстильной продукции Узбекистана в страны ЕС.
Одобренный сенаторами закон "О ратификации протокола к СПС между Узбекистаном и ЕС о внесении изменений в соглашение в целях расширения действия положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями" в соответствии с установленными процедурами будет направлен президенту страны для подписания.
До настоящего времени режим наибольшего благоприятствования в рамках СПС не применялся в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана. , действовала система двойного лицензирования при выдаче разрешения на импорт текстильных товаров в ЕС из Узбекистана.
Европейский парламент ратифицировал включение "текстильного протокола" к СПС между ЕС и Узбекистаном в декабре 2016 года, после того, как Узбекистан выполнил требование искоренить использование детского труда при сборе хлопка.
В феврале Всемирный банк сообщил, что мониторинг детского труда в хлопководстве с участием экспертов Международной организации труда (МОТ) зафиксировал прекращение практики детского труда при сборе хлопка в Узбекистане. В сообщении также говорилось, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной
компании.

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