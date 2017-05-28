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Жаныбек наплевал на выгодную работу в США и стал учить детей в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428545-ru.html

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28 мая 2017, 14:03       Комментарии

Признаюсь, мое стереотипное мнение о депутатах немного пошатнулось. Во-первых, Жаныбека не пришлось долго уговаривать на интервью, осыпая лестными словами. Во-вторых, он пришел за пять минут до назначенного времени.
- Вопрос о том, как можно променять Америку на Кыргызстан, избитый, но все-таки, считаю, актуальный. Вы несколько лет прожили в Штатах, а потом вдруг вернулись в Бишкек. Почему?
- Здесь я выучился на юриста, но хотел совершенствовать свое образование. Уехал на курсы в США, жил в Сан-Франциско и полгода учил язык, а потом решил поступить в местный Сити-колледж.
Я попал в Америку в 2008 году, как раз тогда Барак Обама выиграл президентские выборы. Когда стало известно, что он победил, я находился в так называемом "гетто" и увидел, что проживающие там афроамериканцы празднуют победу нового президента как личное достижение.
Конечно, США - огромная страна с большими возможностями. Я смог трудоустроиться и начал строить карьеру, причем весьма успешно... Но дома все равно оказалось лучше, во всяком случае мне. Однажды я приехал в Кыргызстан под Новый год и остался. Женился. Если честно, к тому времени уже насмотрелся на Америку... Не хочу бросаться словами о патриотизме, но мне здесь хорошо, для меня Кыргызстан - это все.
Хотя, когда я вернулся домой, какое-то время пребывал в прострации. В Штатах даже захолустные городки выглядят очень концептуально и красиво, а у нас с этим пока проблемы.
- К какому выводу можно прийти, если сравнить кыргызстанскую и американскую системы образования?
- Мне нравится, что у американцев нет преград в общении между преподавателями и студентами. Можно просто подойти и спросить все, что тебя интересует. Еще студенты самостоятельно выбирают предметы, которые хотят изучать, поэтому нет проблемы плохих отметок.
Но и ценовая политика разная - у нас образование доступнее. Хотя большинство наших ребят в США все-таки стараются получить высшее образование. Они максимально используют свои возможности, совмещая работу и учебу. Кстати, студент может взять кредит на обучение и погасить его после окончания вуза.
- Чем вы занялись, когда вернулись на родину?
- Частным предпринимательством. Пробовал себя в этом деле два года, но ни опыта, ни прибыли как таковой не получил. Потом немного сменил направление - открыл транспортную компанию, которая занимается перевозками угля. Сейчас это основной источник моего заработка.
- Вы являетесь депутатом Бишкекского горкенеша. Расскажите, что нужно сделать, чтобы войти в число членов БГК?
- Могу рассказать только на своем примере. Я стал членом одной из партий, а потом мою кандидатуру среди прочих выдвинули на выборах в горкенеш. Там все и решилось: за меня проголосовали больше двух тысяч человек.
Может, мои слова покажутся высокопарными, но я с детства мечтал быть полезным Бишкеку. По-моему, это круто - влиять на развитие своего города, способствовать позитивным изменениям. Я и до депутатства помогал детским домам, проводил разные акции, но они не имели особого успеха и значимости. Часто сталкивался с недоверием - люди думали, что я хочу на них заработать.
- А какая зарплата у депутата БГК?
- Мы работаем бесплатно. У нас нет личных кабинетов, секретарей и окладов. Я, кстати, основал благотворительный фонд "Абиров". Может, нескромно называть проект своим именем, но, по-моему, так будет лучше. Пока он финансируется моей компанией. Понимаю, что деньги рано или поздно могут кончиться, поэтому буду искать партнеров для развития проекта.
- Чем планируете заниматься?
- Фонд даст ученикам 8-11-х классов возможность получить знания в определенных областях. Мы специально разработали для старшеклассников проект под названием "Прорыв". Каждый вечер будем проводить в образовательном центре тренинги по таким направлениям, как тайм-менеджмент, тимбилдинг, профориентирование, ораторское искусство. Уже наняли профессиональных коучеров и набрали сотню школьников.
Вообще, я не ожидал такой отдачи. Когда мы рассказывали руководителям школ о своем проекте, на нас смотрели с равнодушием. Но ученикам идея понравилась! За несколько дней мы получили около 600 заявок.
- Как отбирали участников для проекта?
- Претенденты заполняли специальные анкеты, и по их ответам на вопросы становилось ясно, насколько тот или иной школьник действительно заинтересован в участии. Как я уже сказал, мы выбрали 100 человек. Их разделят на четыре группы.
- Как можно будет попасть в следующий поток?
- Наши страницы есть во всех социальных сетях. Желающим просто необходимо заполнить заявку и дождаться ее рассмотрения.

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