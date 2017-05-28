В Индии подтвердили три первых случая заболевания лихорадкой Зика

28 мая 2017, 13:28 Комментарии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о трех случаях заболевания вирусом Зика в Индии, передает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters. Все случаи были зафиксированы в Гуджарате - самом западном штате страны, где находится пять крупнейших городов-миллионников. В индийском Министерстве здравоохранения заверили, что при обнаружении болезни соблюдались все необходимые протоколы, и "беспокоиться не о чем".

Первый пациент с подозрением на заражение вирусом Зика был выявлен в Индии еще в феврале прошлого года, последний случай произошел в январе этого года, однако власти страны официально объявили об этом лишь в мае. В ВОЗ отметили, что подобная статистика говорит о низком уровне распространенности вируса, но при этом призвали Индию усилить наблюдение за процессом.

"То, что вирус Зика распространен в Юго-Восточной Азии - известный факт, и выявленные в Индии случаи не влияют на уровень глобальной угрозы", - подчеркнули в организации.

Напомним, в ноябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса Зика на планете. Чрезвычайный комитет ВОЗ тогда заявил, что связанные с заболеванием последствия остаются "значительным вызовом для здравоохранения, требующим активных действий", но больше не представляют глобальной опасности.

"Мы не принижаем важности вируса Зика, переходя к долгосрочной программе работы над ним, мы сигнализируем о том, что Зика вошел в норму", - отметил исполнительный директор Программы здравоохранения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Питер Салама.

В начале мая правительство Бразилии, где ранее была зафиксирована самая крупная вспышка заболевания вирусом Зика, прекратило режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, действовавшего с ноября 2015 года. По данным эпидемиологического бюллетеня, с 1 января по 15 апреля 2017 года было зарегистрировано 7911 предполагаемых случаев заражения вирусом. Этот показатель на 95,4% ниже, чем за аналогичный период в 2016 году (170 535 случаев).

Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку. Переносчиками вируса являются комары. В большинстве случаев болезнь протекает без симптомов, но иногда вызывает высокую температуру, конъюнктивит, сыпь, головные и суставные боли, воспалительные процессы, а в некоторых случаях - тошноту и рвоту, боли в желудке. Само по себе заболевание не летально. Однако вирус представляет большую опасность для беременных женщин.