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Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал бронзу чемпионата АзииДзюдоист Юрий Краковецкий завоевал бронзу чемпионата АзииСуд запретил шествие памяти жертв ДТП в Бишкеке. Зато прошел флешмобСуд запретил шествие памяти жертв ДТП в Бишкеке. Зато прошел флешмоб

В Бишкеке прошла акция в память о жертвах ДТП

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360586_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428543-ru.html

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28 мая 2017, 13:36       Комментарии

Сегодня,28 мая, в столичном парке имени Горького собрались неравнодушные, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам связанным с безопасностью на дорогах. До этого в социальных сетях проходила кампания с хэштэгами #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП и #ПомолчатьЧтобыБытьУслышанным.
Планировались, что это будет мирное шествие, но в связи с приездом патриарха Кирилла в Бишкек власти дали добро только на мирную акцию в парке. Активисты вместо мирного марша решили устроить флэшмоб. Количество людей, пришедших в парк, оказалось меньше нежели планировалось - пришло около 60 человек. Это говорит о том, что многие могут быть неравнодушными только на страницах социальных сетей.
Организаторы мероприятия Нуриля Чекирова и Айгерим Усонова рассказали, что основной целью акции является призвать водителей и пешеходов соблюдать ПДД. Активисты хотят, чтобы были предприняты хоть какие-то меры для снижения количества ДТП.
"Мы хотим, чтобы граждане были более социально активными, чтобы они делали замечания водителям общественного транспорта, чтобы говорили, что скорость это не важно и 10 минут ничего не изменят, но спешка может закончиться трагедией" - говорит Чекирова.
Стоит напомнить, что за последний месяц количество резонансных ДТП действительно увеличилось, страдают как взрослые, так и дети. Почти каждый день появляются сообщения о новых автонаездах и каких-либо существенных мер для предостережения сделано пока не было.

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