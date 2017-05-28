В Бишкеке прошла акция в память о жертвах ДТП

28 мая 2017, 13:36 Комментарии

Сегодня,28 мая, в столичном парке имени Горького собрались неравнодушные, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам связанным с безопасностью на дорогах. До этого в социальных сетях проходила кампания с хэштэгами #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП и #ПомолчатьЧтобыБытьУслышанным.

Планировались, что это будет мирное шествие, но в связи с приездом патриарха Кирилла в Бишкек власти дали добро только на мирную акцию в парке. Активисты вместо мирного марша решили устроить флэшмоб. Количество людей, пришедших в парк, оказалось меньше нежели планировалось - пришло около 60 человек. Это говорит о том, что многие могут быть неравнодушными только на страницах социальных сетей.

Организаторы мероприятия Нуриля Чекирова и Айгерим Усонова рассказали, что основной целью акции является призвать водителей и пешеходов соблюдать ПДД. Активисты хотят, чтобы были предприняты хоть какие-то меры для снижения количества ДТП.

"Мы хотим, чтобы граждане были более социально активными, чтобы они делали замечания водителям общественного транспорта, чтобы говорили, что скорость это не важно и 10 минут ничего не изменят, но спешка может закончиться трагедией" - говорит Чекирова.

Стоит напомнить, что за последний месяц количество резонансных ДТП действительно увеличилось, страдают как взрослые, так и дети. Почти каждый день появляются сообщения о новых автонаездах и каких-либо существенных мер для предостережения сделано пока не было.