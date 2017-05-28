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Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошла акция в память о жертвах ДТПВ Бишкеке прошла акция в память о жертвах ДТП

Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал бронзу чемпионата Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360585_dz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428542-ru.html

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Дзюдоист Бектур Рысмамбетов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

28 мая 2017, 13:52       Комментарии

Участник двух Олимпийских игр и чемпион Исламских игр Юрий Краковецкий завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Гонконге.
Как сообщает официальный сайт состязаний, по воле жребия Краковецкий стартовал с четвертьфинала состязаний и первую схватку он выиграл у Мухсина Хусамиддинова чистым броском - иппоном.
В полуфинальной схватке он вышел на татами против Сунгмина Кима из Южной Кореи, однако не смог одолеть его. После кыргызстанец провел встречу за третье место против Ергалиева Еламана из Казахстана. Схватка длилась полторы минуты и за это время Краковецкий сумел одолеть своего соперника броском на иппон, и тем самым завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг.
Вторую бронзу в копилку сборной принес легионер Владимир Золоев, в весовой категории до 81 кг. Золоев на пути к полуфиналу выиграл две схватки у представителей Таджикистана и Монголии. Однако в полуфинале уступил иранскому дзюдоисту Сайеду Моллаейу. Затем в схватке за бронзу он не упустил свой шанс зацепиться в призеры и встречу со спортсменом из Монголии Дагвасуреном Ньямсуреном выиграл досрочно за 1 минуту 42 секунды.
Напомним, в чемпионате участвуют 244 взрослых дзюдоиста из 27 стран. Кыргызстан на этом чемпионате представляют 11 дзюдоистов. В первый день чемпионата за медали боролись 8 дзюдоистов из Кыргызстана, семеро выбыли из состязаний на раннем этапе. Свои стартовые схватки уступили Отар Бестаев (до 60 кг), Артур Тё (до 66 кг), Руслан Джаныбек уулу (до 73 кг), а также девушки Асель Мусабекова (до 57 кг), Ксения Бельдягина (до 57 кг), Мээрим Момунова (до 63 кг) и Айжан Кадырбекова (до 63 кг). Единственный представитель страны Бектур Рысмамбетов в этот день боролся за бронзу, и уступив поединок монгольскому дзюдоисту Кхерлену Ганболду, занял пятое место.
Сегодня, 28 мая, стартовали командные состязания и сборная Кыргызстана проведет первую встречу с Монголией.

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