В Кыргызстане проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей

28 мая 2017, 12:26 Комментарии

Бишкек, 28 мая /Кабар/. В Кыргызстане началось голосование на выборах депутатов местных кенешей. В 8 часов утра открылись 214 избирательных участка, в списки избирателей на которых включены 272 тыс 114 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК страны.

Выборы сегодня состоятся в 41 местном кенеше, в 8-ми городских и 33-х айылных кенешах. В 21-м кенеше пройдут очередные и в 20-ти - досрочные. Досрочные выборы пройдут в городах Айдаркен, Кадамжай, Джалал-абад, Таш-Кумыр, Кара-Балта, Кемин. Очередные выборы в городах Ноокат и Кок-жангак.

Всего предстоит избрать 811 депутатов, из них - 613 депутатов айылных кенешей и 198 депутатов городских кенешей. Для этого сформированы 117 избирательных округов. Для участия в выборах зарегистрированы в целом по стране 4 423 кандидата (1 872 кандидата в депутаты айылных кенешей и 2551 кандидат в городские кенеши).

27 мая повсеместно состоялось голосование вне помещения для избирателей, которые в силу состояния здоровья или по другим причинам не могут прибыть для голосования на избирательные участки. Для голосования вне помещения зарегистрировано 1751 заявление избирателей, из них проголосовали 1 364 избирателя. 104 избирателя не оказалось на месте, у 53 избирателей отсутствовали паспорта, у 5-ти граждан оказались паспорта старого образца, 106 избирателей не проголосовало по другим причинам (неидентификация и др.).

Государственной регистрационной службой запущена новая услуга "Узнай свой избирательный участок через бесплатное SMS-сообщение". Для этого необходимо отправить на короткий номер "119" свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер) и система автоматически сообщит номер и адрес избирательного участка, к которому отнесен избиратель.

На прошлых выборах некоторые избиратели не смогли проголосовать из-за того что они не смогли пройти идентификацию по биометрическим отпечаткам пальцев. Учитывая это, введена дополнительная возможность идентификации избирателя по биометрическим параметрам лица (посредством применения камеры).

28 мая 2017 года, в день выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, в ЦИК КР будет работать "горячая линия" по номерам: 1255, 62 62 55, 62 02 40.

Специалисты Центризбиркома ответят на вопросы граждан, а также смогут принять сигналы о правонарушениях на избирательных участках.