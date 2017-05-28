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Суд запретил шествие памяти жертв ДТП в Бишкеке. Зато прошел флешмоб

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428540-ru.html

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28 мая 2017, 13:30       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека запретил активистам проводить шествие в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий, сообщил один из организаторов мероприятия Бахадыр Кадыров.
Марш должен был начаться в воскресенье, 28 мая, в 11.00 в сквере имени Горького. По словам Кадырова, организаторы обратились в мэрию, чтобы получить разрешение на проведение акции, но вчера муниципалитет сообщил, что суд запретил шествие. В итоге активисты провели флешмоб.
"В связи с приездом высокопоставленных гостей суд запретил проводить митинги, марши и другие акции. Жаль, что не получилось пройти маршем, это дало бы больший эффект, чем флешмоб", - сказал организатор.
По его словам, во флешмобе участвовали около 200 человек.
В субботу, 27 мая, в Бишкек с первосвятительским визитом прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пробудет в столице до 29 мая, встретится с президентом Алмазбеком Атамбаевым и руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана.

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