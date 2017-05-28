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Задержаны подозреваемые в попытке совершения кражи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360580_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428539-ru.html

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Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе

28 мая 2017, 13:09       Комментарии

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района задержали 24-летнего бишкекчанина Ш.А. и 22-летнего У.Ж., уроженца Чуйской области по подозрению в попытке совершения кражи.
На пересечении улиц Карльужская и Кулатова молодые люди пытались увезти со склада строительной копании на автомашине марки Мазда-626 телескопные столбы, в количестве 50 штук.
Задержанные переданы в следственный отдел. Начато следствие.

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