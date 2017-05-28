Задержаны подозреваемые в попытке совершения кражи

28 мая 2017, 13:09 Комментарии

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района задержали 24-летнего бишкекчанина Ш.А. и 22-летнего У.Ж., уроженца Чуйской области по подозрению в попытке совершения кражи.

На пересечении улиц Карльужская и Кулатова молодые люди пытались увезти со склада строительной копании на автомашине марки Мазда-626 телескопные столбы, в количестве 50 штук.

Задержанные переданы в следственный отдел. Начато следствие.