Задержаны подозреваемые в попытке совершения кражи

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района задержали 24-летнего бишкекчанина Ш.А. и 22-летнего У.Ж., уроженца Чуйской области по подозрению в попытке совершения кражи.
На пересечении улиц Карльужская и Кулатова молодые люди пытались увезти со склада строительной копании на автомашине марки Мазда-626 телескопные столбы, в количестве 50 штук.
Задержанные переданы в следственный отдел. Начато следствие.
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