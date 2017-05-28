Глава Русской православной церкви освятил храм в Бишкеке

28 мая 2017, 12:51 Комментарии

В воскресенье утром у столичного собора собрались несколько тысяч верующих.

Кроме того, сегодня пройдет освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира.

Глава Русской православной церкви с 2009-го по 2017 год посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе некоторые мусульманские государства: Египет, Иорданию, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию. Несколько раз совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину, а в Кыргызстан прибыл впервые.