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Глава Русской православной церкви освятил храм в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428538-ru.html

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28 мая 2017, 12:51       Комментарии

В воскресенье утром у столичного собора собрались несколько тысяч верующих.
Кроме того, сегодня пройдет освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира.
Глава Русской православной церкви с 2009-го по 2017 год посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе некоторые мусульманские государства: Египет, Иорданию, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию. Несколько раз совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину, а в Кыргызстан прибыл впервые.

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