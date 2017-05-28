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В Венесуэле демонстрация за свободу прессы переросла в столкновения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360582_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428537-ru.html

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28 мая 2017, 12:46       Комментарии

Демонстрация за свободу прессы в Венесуэле, которая состоялась в воскресенье, 28 мая, переросла в столкновения с полицией. Молодые люди при помощи грузовиков и баррикад заблокировали автостраду, проходящую через столицу страны Каракас, а затем подожгли их. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты забросали полицейских метательными снарядами и коктейлями Молотова, передает DW.
Поводом для демонстрации стала десятая годовщина закрытия оппозиционно настроенного телеканала RCTV. Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес вместо RCTV создал новый государственный канал - TVES. Преемник Чавеса Николас Мадуро объявил, что TVES все эти годы символизирует "гуманитарное телевидение".
Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций убиты 58 человек, еще десятки ранены.

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