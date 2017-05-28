Комуз или керней — угадай кыргызский музыкальный инструмент по звуку

28 мая 2017, 12:28 Комментарии

Пройдя этот тест, вы точно сделаете для себя хотя бы одно открытие: комуз - далеко не единственный кыргызский музыкальный инструмент. Есть еще как минимум десяток таких же мелодичных, сладкозвучных и гармоничных устройств.

Предлагаем вам почувствовать себя пастухом, играющим на звонком чооре, или изящной кыргызской девушкой, исполняющей мелодии на темир ооз комузе. Словом - пройдите тест.

Чтобы прослушать мелодию, нажмите на поле с изображением.

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