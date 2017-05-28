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Комуз или керней — угадай кыргызский музыкальный инструмент по звуку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/victorin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428536-ru.html

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28 мая 2017, 12:28       Комментарии

Пройдя этот тест, вы точно сделаете для себя хотя бы одно открытие: комуз - далеко не единственный кыргызский музыкальный инструмент. Есть еще как минимум десяток таких же мелодичных, сладкозвучных и гармоничных устройств.
Предлагаем вам почувствовать себя пастухом, играющим на звонком чооре, или изящной кыргызской девушкой, исполняющей мелодии на темир ооз комузе. Словом - пройдите тест.
Чтобы прослушать мелодию, нажмите на поле с изображением.
Смотрите и слушайте в интерактивной инфографике Sputnik Кыргызстан, как выглядят и звучат 11 основных кыргызских музыкальных инструментов>>

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