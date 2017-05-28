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"Врачи без границ" и Greenpeace раскритиковали итоги саммита G7

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428535-ru.html

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28 мая 2017, 11:49       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Руководители влиятельных международных неправительственных организаций "Врачи без границ" (MSF) и Greenpeace раскритиковали решения завершившегося в субботу саммита G7, который проходил в сицилийском городе Таормине, сообщает РИА Новости.
Лидеры стран "Большой семерки" приняли итоговую декларацию, где, в частности, идет речь о решении миграционной проблемы и противодействии изменению климата на планете. Участники саммита пришли к идее о необходимости помогать мигрантам "как можно ближе к их дому", но в то же время подтвердили права государств обеспечить контроль над своими границами и устанавливать лимиты для приема беженцев.
Что касается проблемы изменения климата, то в ходе заключительной пресс-конференции премьер-министр Италии Паоло Джентилони был вынужден признать, что позиции США и остальных членов "Большой семерки" по данному вопросу серьезно разошлись. Дональд Трамп фактически взял отсрочку для принятия решения по данной проблеме, тогда как руководители остальных стран группы подтвердили все свои обязательства в соответствии с Парижским договором.
"Лидеры G7 упустили важную возможность исправить провальную политику правительств и дать гуманный ответ на глобальный кризис принудительной миграции", - заявил РИА Новости генеральный директор итальянского отделения MSF Габриэле Эминенте.
По его словам, последствия этой политики для людей, которым организация оказывает помощь, можно наблюдать в разных странах: в государствах Средиземноморья, Ливии, Сирии и других.
"Провал саммита "Большой семерки" в Таормине может привести лишь к еще большим страданиям, увеличению числа погибших в море, упрочению ужасных условий принятия мигрантов и беженцев. Это происходит на глазах всего мира в полном презрении к правам человека и базовым гуманитарным принципам", - отметил Эминенте.
"Европа, Канада и Япония заняли ясную позицию, снова продемонстрировав, насколько президент Дональд Трамп далек от остального мира в том, что касается проблемы изменений климата", - говорится в заявлении исполнительного директора Greenpeace Дженнифер Морган, поступившем в РИА Новости.
По ее словам, результаты саммита G7 подтверждают, что энергетический переход неостановим, но теперь лидеры должны сохранить свою решимость и добиться, чтобы будущая встреча G20 продемонстрировала большие амбиции с точки зрения политики в области климата.

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