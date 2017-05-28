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Милиция задержала троих бишкекчан подозреваемых в разбое

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360579_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428534-ru.html

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Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе

28 мая 2017, 11:44       Комментарии

Сотрудники уголовного розыска УВД Первомайского района задержали троих бишкекчан, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
.21 апреля примерно в 01:00 часов на пересечении улицы Жибек Жолу и бульвара Эркиндик шесть неизвестных, угрожая ножом и пригрозив расправой, отобрали у жителя столицы сотовый телефон и деньги, после чего скрылись с места происшествия
Троими из них оказались 18 летние Ш.Ж., А.А. и Б.Э. В отношении остальных соучастников преступления ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Задержанные переданы в следственный отдел. Следствие продолжается.

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