Милиция задержала троих бишкекчан подозреваемых в разбое

28 мая 2017, 11:44 Комментарии

Сотрудники уголовного розыска УВД Первомайского района задержали троих бишкекчан, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

.21 апреля примерно в 01:00 часов на пересечении улицы Жибек Жолу и бульвара Эркиндик шесть неизвестных, угрожая ножом и пригрозив расправой, отобрали у жителя столицы сотовый телефон и деньги, после чего скрылись с места происшествия

Троими из них оказались 18 летние Ш.Ж., А.А. и Б.Э. В отношении остальных соучастников преступления ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Задержанные переданы в следственный отдел. Следствие продолжается.