NASA планирует прикоснуться к Солнцу

28 мая 2017, 11:48 Комментарии

Американское космическое агенство NASA уже на следующий год отправит к Солнцу исследовательский зонд, который приблизится к звезде на рекордное расстояние в 6,2 млн км, сообщает Росбалт со ссылкой на газету Daily Mail.

Предполагается, что аппарат Solar Probe Plus (SPP) оторвется от Земли в период между 31 июля и 19 августа 2018 года на ракете-носителе Delta IV-Heavy.

Благодаря тому, что он окажется в семь раз ближе к Солнцу, чем все другие зонды в истории, он сможет первым буквально "потрогать" раскаленный шар.

"Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на лето 2018", - сообщается на сайте NASA.

Планируется, что аппарат исследует внешнюю атмосферу звезды и будет вести наблюдения, которые должны помочь ответить на вопросы о физических характеристиках Солнца.

Основная миссия зонда рассчитана на 11 дней, ее подробности будут обнародованы на следующей неделе.