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NASA планирует прикоснуться к Солнцу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360577_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428533-ru.html

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28 мая 2017, 11:48       Комментарии

Американское космическое агенство NASA уже на следующий год отправит к Солнцу исследовательский зонд, который приблизится к звезде на рекордное расстояние в 6,2 млн км, сообщает Росбалт со ссылкой на газету Daily Mail.
Предполагается, что аппарат Solar Probe Plus (SPP) оторвется от Земли в период между 31 июля и 19 августа 2018 года на ракете-носителе Delta IV-Heavy.
Благодаря тому, что он окажется в семь раз ближе к Солнцу, чем все другие зонды в истории, он сможет первым буквально "потрогать" раскаленный шар.
"Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на лето 2018", - сообщается на сайте NASA.
Планируется, что аппарат исследует внешнюю атмосферу звезды и будет вести наблюдения, которые должны помочь ответить на вопросы о физических характеристиках Солнца.
Основная миссия зонда рассчитана на 11 дней, ее подробности будут обнародованы на следующей неделе.

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