Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей на юге Филиппин

28 мая 2017, 11:51 Комментарии

Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей в городе Марави на юге Филиппин, передаёт RT со ссылкой на AFP и военных.

Сообщается, что общее число погибших в результате столкновений правительственных войск и террористов достигло 85.

В настоящее время в Марави продолжается противостояние правительственных вооружённых сил и боевиков, поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство".