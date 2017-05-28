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Новости Кыргызстана

"Врачи без границ" и Greenpeace раскритиковали итоги саммита G7"Врачи без границ" и Greenpeace раскритиковали итоги саммита G7

Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей на юге Филиппин

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360581_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428532-ru.html

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На Филиппинах боевики взяли в заложники священника и прихожан церкви

28 мая 2017, 11:51       Комментарии

Боевики-исламисты убили 19 мирных жителей в городе Марави на юге Филиппин, передаёт RT со ссылкой на AFP и военных.
Сообщается, что общее число погибших в результате столкновений правительственных войск и террористов достигло 85.
В настоящее время в Марави продолжается противостояние правительственных вооружённых сил и боевиков, поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство".

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